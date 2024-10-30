شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى النجم مصطفى فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان مصطفى فهمى، والذى رحل عن عالمنا اليوم؛ تاركًا أعمالًا فنية مميزة قدمها للسينما والدراما المصرية والعربية.

وتتقدم الشركة والعاملون فى قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

الفنان الراحل مصطفى فهمى درس فى المعهد العالى للسينما فى القاهرة وحصل على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، ودخل مجال التمثيل صدفة، حيث بدأ مشواره الفنى كمساعد تصوير فى فيلم أميرة حبى أنا عام 1974 مع مدير التصوير عبد الحليم نصر ثم اشترك بالتمثيل في فيلم أين عقلي، وفي أحدي البرامج أكد مصطفى فهمى قبل رحيله أن كان يتعرض للمعاكسات فى الطريق حيث كانت المعجبات تنادى عليه: "يامز".

دخل مصطفى فهمى مجال التمثيل بالصدفة عندما كان يعمل مصورا فى أحد الأفلام ثم طلب منه عاطف سالم الظهور أمام الكاميرا، وفى عام 1976 قدم 4 أعمال قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهًا لوجه، نبتدى منين الحكاية، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والدراما.

تمتع مصطفى فهمي بمظهر الشباب ويعود ذلك لأنه عاشق لممارسة الرياضة دائمًا منذ طفولته، حيث سبق ومارس العديد من الرياضات مثل السباحة والهاند بول والباسكت بول والاسكواش، وقف مصطفي فهمي أمام الجميلات حيث شارك البطولة مع يسرا ونادية الجندي والهام شاهين ودلال عبد العزيز وغيرهن.

وكان مصطفى فهمى تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على إثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

ومن آخر أعمال مصطفى فهمى فى السينما فيلم "أهل الكهف"، الذى عرض فى دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.