شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب والشاعرى وميريام فارس وأنغام.. دويتوهات فى مشوار الكينج محمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الكينج محمد منير فى مشواره الغنائى العديد من الدويتوهات الناجحة التى حققت نجاحا كبيرا، وتركت بصمة كبيرة مع الجمهور، ويستعرض ”الخليج 365” تلك الأعمال الناجة التي رسخت في ذاكرة التاريخ الفني.



الكينج وأنغام

الديو الأخير الذى شارك فيه الكينج محمد منير مع النجمة انغام في حفل اتحاد القبائل العربية بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة ليس الأول بينهما، حيث كان بينهما ديو سابق، وهو أغنية "مصر قريبة" عام 2015.

الكينج وحميد الشاعرى

فى عام 1986 قدم النجمان محمد منير وحميد الشاعري ديو "أكيد" التي أعادا تقديمها بمهرجان العلمين الأول، وفى نفس العام شاركت الفنانة أميرة الكينج محمد منير الغناء في "وسط الدايرة"، وفى "يا شمس غيبي" الأغنيه الأشهر لها، ولا زالت في ذاكره الجماهير.

الكينج وخالد عجاج

وفى عام 2000 نجح المنتج نصر محروس في إقناع الكينج والنجم خالد عجاج لغناء ديو غنائى سويا، واختار لهما أغنية "ليه يا دنيا الواحد" من كلمات مصطفى كامل وألحان أحمد شاهين، وراهن عليها وبالفعل حقق هذا الديو نجاحت كبيرا، وهو ديو ما زال يعيش إلى الآن رغم مرور ما يقرب من 24 عاما.

الكينج وعمرو دياب

وفى عام 2015 قدم الكينج محمد منير أغنية "القاهرة" بالمشاركة مع النجم عمرو دياب، كلمات تامر حسين، وألحان عمرو دياب وأحمد حسين، وتوزيع أسامة الهندى.

الكينج وميريام فارس

وفى عام 2023 قدم الكينج ديو ناجحا مع النجمة اللبنانية ميريام فارس بعنوان "الساحل الشمالى"، كلمات وألحان الموسيقار محمد رحيم، وطرح هذا الديو في بداية موسم صيفى وكان بمثابة أغنية الصيف لهذا الموسم وكل موسم، وقدم الكينج أيضا عددا من الديوهات الناجحة مع عدد من المطربات أبرزها "بلاد طيبة" مع الفنانة أنوشكا، كما قدم مع داليا أغنية "قبل ما تحلم".