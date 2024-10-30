حكاية 3 زيجات في حياة مصطفى فهمي.. وتفاصيل علاقته بأبنائه من سيدة إيطالية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:51 صباحاً - تصدر اسم الفنان مصطفى فهمي ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد رحيله عن عمرٍ يناهز 82 عاماً بعد أزمة صحية كبيرة عانى منها خلال الأشهر الماضية، وحرص عدد كبير من النجوم على نعيه وتقديم العزاء لأسرته وشقيقه الفنان حسين فهمي.

مصطفى فهمي كان واحداً من أهم نجوم جيله، واستطاع أن يخطف القلوب والأنظار بفضل وسامته حتى أصبح فتى أحلام الكثير من معجباته، وسنكشف فيما يلي عن زيجات الراحل مصطفى فهمي.

أمّ أبنائه تحمل الجنسية الإيطالية

تزوجللمرة الأولى من سيدة تحمل أصولاً إيطالية، لكنها كانت مستقرة في مصر برفقة أسرتها خلال فترة زواجهما، واستمرت هذه الزيجة لما يقرب من 4 سنوات، وأنجب منها عمر ودينا. وأكد مصطفى فهمي في لقاءٍ سابق أن زوجته تجيد الحديث باللغة العربية، وذلك لاستقرارها فترة طويلة مع عائلتها في مصر، أما عن أولاده فعلاقته بهما جيدة ويتواصل معهما بشكلٍ مستمر.

كرر مصطفى فهمي تجربة الزواج للمرة الثانية من الفنانة رانيا فريد شوقي، وعلى الرغم من علاقة الحب التي جمعتهما لكن زواجهما لم يستمر سوى 5 سنوات فقط، وتردد أن السبب وراء ذلك هو انشغال رانيا في أعمالها الفنية على حساب حياتها الشخصية، لكن كلاً منهما رفض الحديث عن هذا الأمر وتوضيح سبب الانفصال، وفضّلا الحفاظ على خصوصية علاقتهما.

فاتن موسى ومشاكل الانفصال

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زيجته الأخيرة كانت من الإعلامية اللبنانية، واستمرت لمدة 6 سنوات تقريباً، ظهر فيها الثنائي معاً في العديد من المناسبات والحفلات، وكانت علاقتهما مستقرة بشكلٍ كبير، لكن وبشكلٍ مفاجئ تم الانفصال بينهما، وكانت أخبارهما هذه الفترة متصدرة ترند السوشيال ميديا، خاصةً وأناستخدمت حساباتها على السوشيال ميديا للحديث عن تفاصيل خلافهما، لكنحاول تهدئة الأمور وفضل أن يتم التعامل بشكلٍ رسمي وقانوني.

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