مهند الحمدي من الجونة السينمائي لـ"الخليج 365": تشيللو غيَّر رؤيتي لأفلام الرعب ومسلسلي الجديد يناقش ظاهرة اجتماعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:51 صباحاً - استطاع أن يحجز لنفسه مقعداً مميزاً وسط الكبار من نجوم ومشاهير الوسط الفني، ساعده على ذلك موهبته في عالم التمثيل والتي جذبت الأنظار نحوه، إنه الفنان السعودي مهند الحمدي صاحب الأدوار المتنوعة والمختلفة. وقد حرص موقع "الخليج 365" على إجراء مقابلة معه وقت حضوره فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي كشف من خلالها عن ملامح من قصة مسلسله الجديد إلى جانب الحديث عن أعماله الفنية التي قدمها، وهذا ما سوف نتعرف إليه من خلال السطور التالية.

الانطلاقة الحقيقية

أعمال درامية عدة شارك بها الفنان السعودي مهند الحمدي، إلا أن هناك عملاً درامياً كان بمثابة البداية الحقيقية له، ألا وهو مسلسل "دفعة القاهرة"، معتبراً ذلك المسلسل هو السبب الرئيسي لشهرته وتعرف الناس وجمهور الدراما إليه، مكملاً: "أول عمل شهرني للناس وتجربة رائعة". وأشار "الحمدي" في حديثه لـ"الخليج 365" أن هناك أشياء جعلت هذا المسلسل محبباً له، وهو كونه عملاً خليجياً تم تصويره في مصر، خاصةً وأن قصته تدور حول مجموعة من الطلبة الخليجيين تواجدوا في مصر إبان فترة الستينيات. واستطرد قائلاً: "للأمانة دفعة القاهرة هو اللي خلاني انطلق".

رؤية جديدة لأفلام الرعب

كان للممثل السعوديتجربة مميزة ورائعة في عمل سينمائي يحمل اسم "" والذي ينتمي لنوعية أفلام الرعب، إذ دارت أحداثه في إطارٍ من من الغموض والرعب، حيث يقوم عازف () بعزف مقطوعة موسيقية ملعونة تقلب مسار حياته الهادئة رأساً على عقب، وتهدد حياته وحياة أسرته.

وفي بداية حديثه عن هذه التجربة، قال إنه في بداية الأمر كان ضد أفلام الرعب أو بمعنى آخر أكثر توضيحاً، ليس من هواة مشاهدتها، ولكن عندما وجد نفسه بداخل هذه النوعية من الأفلام كممثل تغيرت وجهة نظره وشعر بأنه يقدم شيئاً جديداً أضاف له بل وتعلم منه الكثير. وتابع أنه في نهاية الأمر رأى أن تجربة المشاركة في "تشيللو" كانت أكثر من رائعة، لأنه وجد نفسه أمام ممثلين كبار والتمثيل أمامهم ليس سهلاً.

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حلم التمثيل في مصر

كما رحب أيضاً، بالمشاركة في أي عمل فني بمصر حال إذا ما أُتيحت له الفرصة، خاصةً وأن التمثيل في مصر مثل الحلم رغم كون المنافسة به ليست سهلة ولكن لا يوجد شيء مستحيل، وأردف قائلاً: "التمثيل في مصر حاجة ولا في الأحلام".

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مهند الحمدي ينتظر عرض مسلسله الجديد "البث.. خاطف من نوع آخر"

ينتظر النجم الشابعرض مسلسله الجديد "البث.. خاطف من نوع آخر"، وهو العمل الذي يجمعه بعدد من النجوم مثل يوسف البلوشي، ريم أرحمة، عبد المحسن القفاص وآخرين، وعن الموعد النهائي لعرضه، كشف ""، أنه تواصل مع مخرج العمل محمد سمير لمعرفة موعد عرضه، وأكد له بأنه سيكون خلال الثلاثة الأسابيع القادمة.

وأشار إلى أن قصة المسلسل تسلط الضوء على ظاهرة اجتماعية عن "السوشيال ميديا" و "غسيل الأموال"، مكتفياً بذلك دون توضيح أي تفاصيل أخرى عن العمل، قائلاً: "أكثر من ذلك لا أستطيع الكشف عن أي معلومات أخرى تتعلق بالمسلسل".

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