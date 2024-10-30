سلمى حايك تعاني من أزمة مالية .. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت النجمة العالمية سلمى حايك عن الوضع المالي لعائلتها في مقابلة جديدة، قائلة إنها تعاني من ضغوط معينة لكسب المال، وسط زواجها منذ 15 عاماً من رجل الأعمال الملياردير فرانسوا هنري بينولت.



وتحدثت حايك البالغة من العمر 58 عاماً، التي تزوجت من الرئيس التنفيذي لشركة Kering Groupe Artémis ، في أبريل 2009، لصحيفة وول ستريت جورنال، في مجموعة متنوعة من المواضيع، في مقال نُشر يوم الثلاثاء، بما في ذلك زواجها.

وقالت الممثلة المرشحة لجائزة الأوسكار في المنشور المالي، إنها وبينولت يبقيان مواردهما المالية منفصلة، ​​وأنه لا يوجد اتفاق ما قبل الزواج لتقسيم الأصول.

وأضافت حايك التي شوهدت وهي تستمتع بيختها في الأيام الأخيرة: "أنا أدعم الكثير من جوانب حياتي ونفسي، أعاني من الضغوط لكسب مبلغ معين من المال، وأنا أحب ذلك، والآن، قررت أنني أريد أن أصنع المزيد".