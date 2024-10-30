بالفيديو- بطريقة عفوية أصالة تدعم إبنتها شام

ميرنا وليد - بيروت - نشرت شام الذهبي، إبنة الفنانة السورية أصالة، مقطع فيديو يجمعها بوالدتها التي كانت تستعد لإحياء حفلها في عمان.

وتظهر شام في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إلى جانب والدتها أصالة وهي تدعمها، طالبة منها إظهار الثقة أمام الناس، وعلقت قائلة: "صولا على طول وهي بتقومني حتى يوم حفلتها".

متابعو شام إنهالوا بالتعليقات، وجاء فيها: "الله يحميكم وش هالجمال والحلاوة ماشاء الله"، "تعرفي يا شام، ما شفتش حد يوقر أمه و يدلعها مثلك، الله يحميكم و يحفظكم"، وغيرها.

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