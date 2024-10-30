شكرا لقرائتكم خبر عن على الهلباوى يحيى حفلا غنائيا يوم 16 نوفمبر بالساقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب والمنشد على الهلباوى حفلاً غنائيا، بمسرح ساقية الصاوى يوم السبت الموافق 16 نوفمبر المقبل، بقاعة الحكمة فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويقدم الهلباوى خلال الحفل باقة كبيرة من أغانيه بالإضافة لبعض الابتهالات التى يعشقها الجمهور، منها "مليون قصيدة" و"ليلى طال" و"رسالة" و"يا رب" و"قل للمليحة" و"ابعتلى جواب"، و"مرسال لحبيبى" وغيرها.

وقال الهلباوى لـ"الخليج 365" في تصريحات سابقة، إنه يعشق حفلاته بالساقية لأنها تجعله يلتقى جمهوره كل شهر، مؤكدا أنه ينتظر هذه الحفلات بتشوق لأنها لها طعم ومذاق خاص.

على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر، وقدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى.