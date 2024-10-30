شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الشناوى بطل فى 2024 من الدراما إلى السينما.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان عمر الشناوي تصوير فيلم جديد من بطولته مؤخراً، يحمل اسم "لأول مرة"، وتدور أحداثه حول قصة رومانسية، وهو العمل الذى يأتي بعدما نجح الشناوي خلال عام 2024 بأكثر من عمل.

نجاح عمر الشناوي في البداية من خلال ظهوره بمسلسل الحشاشين، وهو الدور التاريخي الذى ظهر به للمرة الأولى في مسيرته بأعمال تاريخية، ثم بطولته لمسلسل مع شيري عادل حمل اسم الوصفة السحرية، وبذلك يشهد عام 2024 على عملين من بطولته ما بين الدراما للسينما.

وضم مسلسل الوصفة السحرية عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم شيري عادل، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبدالغني، رانيا منصور، محمد أبو داوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.