شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان مصطفى فهمى عن عمر يناهز الـ82 عاما والان مع تفاصيل الخبر

رحل منذ قليل النجم مصطفى فهمى، شقيق النجم حسين فهمى عن عمر يناهز الـ82 عاما، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الجنازة أو العزاء.

وكان مصطفى فهمي تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على إثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة فى المخ لإزالة ورم.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمي فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.