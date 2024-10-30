شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: الراحل مصطفى فهمى صديق عمر وراقى فنا وخلقا والان مع تفاصيل الخبر

رحل منذ قليل النجم مصطفى فهمى، شقيق النجم حسين فهمى، وهو الفنان الذي نعته الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها على موقع فيس بوك، حيث قالت: "خبر مؤلم وحزين جدا جدا جدا.. غاب عنا الفنان الجميل مصطفى فهمى.. صديق العمر الذى تشاركنا معا أجمل الأعمال فى السينما والتليفزيون على مدى عمرنا.. كان من أجمل وأرقى الناس فنا وخلقا والتزاما.. وذوق وإنسانية ومحبة لكل الناس.. أجمل ذكريات فى أجمل أعمال.. مكان فى القلب.. امرأة وثلاث وجوه.. قصة الأمس.. قضية معالى الوزيرة.. حب فى غرفة الإنعاش.. فرسان آخر زمن.. خادمة ولكن... سأفتقدك جدا جدا يا صديق العمر ورفيق النجاح وأجدع وأطيب وأرق القلوب.. الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة يا رب".

الفنان الراحل مصطفى فهمى درس في المعهد العالي للسينما في القاهرة وحصل على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، ودخل مجال التمثيل صدفة، حيث بدأ مشواره الفني كمساعد تصوير في فيلم أميرة حبي أنا عام 1974 مع مدير التصوير عبد الحليم نصر، ثم اشترك بالتمثيل في فيلم أين عقلي، وفي أحد البرامج أكد مصطفى فهمى قبل رحيله أنه كان يتعرض للمعاكسات في الطريق حيث كانت المعجبات تنادي عليه قائلا، "يا مُز".

دخل مصطفى فهمى مجال التمثيل بالصدفة عندما كان يعمل مصورا فى أحد الأفلام، ثم طلب منه عاطف سالم الظهور أمام الكاميرا، وفي عام 1976 قدم 4 أعمال قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهًا لوجه، نبتدي منين الحكاية، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والدراما.

تمتع مصطفى فهمى بمظهر الشباب ويعود ذلك لأنه عاشق لممارسة الرياضة دائمًا منذ طفولته، حيث سبق ومارس العديد من الرياضات مثل السباحة والهاند بول والباسكت بول والاسكواش، وقف مصطفى فهمى أمام الجميلات، حيث شارك البطولة مع يسرا ونادية الجندي وإلهام شاهين ودلال عبد العزيز وغيرهن، وتزوج 3 مرات ولديه ولد وبنت عمر ودينا.

وكان مصطفى فهمى تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على إثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

ومن آخر أعمال مصطفى فهمى فى السينما، فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.



