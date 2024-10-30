شكرا لقرائتكم خبر عن دياب بعد طرح أغنيته الجديدة مع ساندى: سعيد برد فعل الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان دياب عن سعادته لنجاح أغنيتة الجديدة "موقف"، التى طرحها بالمشاركة مع المطربة ساندى، وقال لـ الخليج 365، "الحمد لله إن الأغنية لاقت رد فعل إيجابى بعد ساعات من طرحها"، مضيفا أنه سعيد بالتعاون مع الفنانه ساندى فى الأغنية وإخراجها للكليب، وصناع الأغنية وهم "منه عدلى القيعى وعزيز الشافعى وأمين نبيل"، مشيراً إلى أنه يعمل على العديد من المفاجآت الغنائية خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون مع العديد من الشعراء والملحنين.



دياب وساندى دياب وساندى



دياب وساندى



دياب وساندى

تقول كلمات الأغنية :

اللي واخد مني موقف

لو سمحتوا يرجعوا

واللي ناوي يلوي بوزه

ف الاخر الصف هرجعوا

مافيش مكان فالدايرة ديا

غير ل حبة كويسه

واللي غاويين مرازية

مش طالباهم ع المسا

من جد وجد

ناس رايقة فقط

مالناش في النكد

مالناش في الغلط

و لا ف اللي لي لي

لي لي لي لي لي

انت بتعمل كده ازاي

واللي ناوي يتقمص

براحته مش هنمنعه

يتقمص بعيد ولما

ياخد كفايته نرجعه

احنا مش جايين ف هالك

السالكين هنا يجمعوا

ييجوا حلوين واحنا نبارك

والتانيين بقي يمنعوا

مافيش مكان فالدايرة ديا

غير ل حبة ملذذه

دياب طرح مؤخراً اغنية بعنوان أتدلع وحققت نجاحا كبيراً على مواقع الاستماع، أغنية اتدلع كلمات وليد الغزالي وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح قبلها أغنية بعنوان هاروني بوس، والتي حققت نسبة استماع كبيرة.

أغنية "اتدلع" التعاون الثاني بين دياب وآلاء لاشين، وذلك بعد تعاونهما فى أغنية "هروني بوس" من كلمات محمد النجار وألحان محمد يحيى وتوزيع توما.

يشار إلى أن آخر أعمال دياب مسلسل مليحة وعرض في رمضان الماضى، ولاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من أشرف زكى، ميرفت امين، أمير المصرى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج عمرو عرفة.

كما شارك دياب في بطولة فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.