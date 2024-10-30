شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف: "مش بشوف نفسي دمي خفيف ولا بحب أسمع صوتي في المسلسلات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة شيماء سيف، إنها لا ترى نفسها ذات "دم خفيف"، ولا تحب أن تسمع صوتها في التلفزيون.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "أنا مش بشوف نفسي دمي خفيف، ومحبش أسمع صوتي في التلفزيون ولا الإذاعة، وأول ما أسمع بقول يا ساتر يارب، مش بطيق أسمع صوتي، بس ممكن أشوف نفسي في برامج، بس شيماء في الدراما محبش أشوفها".

وقالت: "عمري ما كان عندي رضا عن النفس أبدا، أو بمعنى أصح الإحساس بالذات، ولما بشوف الناس وتعاملاتهم ببقى مقتنعة ان ده رزق".

وتابعت: "لما برجع البيت، بقعد بقى مع أهلي ونروح نسافر أي حتة، معاهم بقى مفيش حاجة اسمها الفنانة بتاعتنا ولا الكلام ده".