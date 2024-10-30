شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركز القومي للسينما ينعى الفنان حسن يوسف والان مع تفاصيل الخبر

بكل الحزن والأسى، نعى مدير التصوير الدكتور حسين بكر، رئيس المركز القومي للسينما، الفنان حسن يوسف، الذي وافته المنية إمس الثلاثاء عن عمر يناهز الـ90 عاماً.

وذكر بكر أن الراحل ترك بصمة خالدة في عالم الفن والسينما، بموهبته الاستثنائية وعطاءاته الفنية التي أسهمت في إثراء الذاكرة الفنية المصرية والعربية.

وأضاف: "لقد كان الفنان حسن يوسف نموذجًا للفنان الملتزم، الذي لم يكتفِ بأدواره المميزة، بل عمل على تقديم شخصيات متفردة ستظل محفورة في وجدان الملايين، ولا تزال تلامس القلوب وتلهم الأجيال".

وأضاف: "بفقدانه، فقدنا رمزًا من رموز الفن الأصيل، الذي سيظل حاضراً بنتاجه الفني وإرثه الإبداعي الذي لا يُنسى. وتقدم حسين بكر بخالص التعازي لأسرة الفنان الراحل، متمنياً من الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".