شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة تحتفل بمئوية بوتشينى فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار فعاليات وزارة الثقافة الهادفة إلى تقديم مختلف ألوان الفنون العالمية، تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية بمناسبة مئوية المؤلف الموسيقى العالمى بوتشينى يحييها نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف المدير الفنى الدكتورة داليا فاروق بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن اخراج رانيا جمال، وذلك في الثامنة والنصف مساء غد الخميس على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر أوبرات بوتشيني منها لابوهيم ، مدام بترفلاي ، توسكا ، توراندوت ، جياني سكيكي وغيرها أداءالنجوم" السوبرانو "داليا فاروق ، مني رفلة، جاكلين رفيق، جيهان فايد" الباص "رضا الوكيل" ،الباريتون " مصطفى محمد ، خالد سمير" المتزوسوبرانو "چولي فيظي" ، الباص باريتون "عماد عادل"، التينور "عمرو مدحت ،مصطفى مدحت " ويصاحب الأعمال مقدمة باللغة العربية يرويها مصطفى مدحت.

يذكر أن بوتشيني مؤلف أوبرا وقائد أوركسترا وعازف أورغن إيطالى عاش فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث ولد فى 22 ديسمبر 1858 فى بلدة لوكا الصغيرة بإيطاليا، واجه مصيرا صعب فقد توفي والده بشكل مأساوي وهو فى الخامسة من عمره وورث حب الموسيقى منه ثم تعلم علي يد عمه فورتادو والتحق بمعهد ميلانو للموسيقي .ومن اشهر أعماله مدام بترفلاي، لابوهيم وتوسكا وتوراندوت، توفى ببروكسل فى نوفمبر 1924.

جدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تأسست عام 1964 وقامت بتقديم العديد من أشهر الأوبرات العالمية، حيث يضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها فى عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى بإعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.