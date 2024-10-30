شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يتزوج للمرة الرابعة على فتاة من خارج الوسط الفنى والان مع تفاصيل الخبر

احتقل النجم محمود العسيلى بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء، وذلك فى أحد الفنادق الكبرى، ويعد هذا الزواج المرة الرابعة له.



محمود العسيلى يحتفل بزفافه



محمود العسيلى يحتفل بزفافه

وكان المطرب محمود العسيلى طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "الدلوعة"، على يوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى على فتح الله.

وطرح محمود العسيلى أيضًا أغنية تحمل اسم "دوم دوم"، من كلمات الشاعر تامر حسين، ويتعاون فيها العسيلى مع الملحن عزيز الشافعي، ومن توزيع موسيقى أحمد طارق يحيى وتم طرحها أيضا على محطات الراديو المختلفة.