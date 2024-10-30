شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز ناعيًا مصطفى فهمى: نعزى أنفسنا وربنا يرحمه والان مع تفاصيل الخبر

رحل منذ قليل النجم مصطفى فهمي، شقيق النجم حسين فهمي، وحرص النجم كريم عبد العزيز على نعى الفنان الراحل، حيث كتب على حسابه بموقع فيس بوك: "ببالغ الحزن والأسى نعزي أنفسنا ونعزي الفنان الكبير أستاذ حسين فهمي لوفاه شقيقه الفنان القدير مصطفي فهمي، والذي وافته المنيه بعد صراع طويل مع المرض.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



نعى الفنان كريم عبد العزيز



وكان مصطفى فهمي تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على أثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمي، فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.