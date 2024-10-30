شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز ينعى حسن يوسف: أثرى السينما المصرية بأعمال خالدة على مدار عقود والان مع تفاصيل الخبر

نعى الفنان كريم عبد العزيز الفنان حسن يوسف على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك، وعلق قائلا: "ببالغ الحزن والأسى ننعي رحيل قامة فنية كبيرة وأستاذ من رواد الفن المصري، الفنان حسن يوسف، الذي أثرى السينما المصرية بأعمال خالدة على مدار عقود، كان مثالاً للفنان الملتزم والإنسان النبيل الذي علّم أجيالاً كاملة معنى الإخلاص للفن والعطاء بلا حدود، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".



كريم عبد العزيز

حسن يوسف ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس بكلية تجارة عام 1955، وبعدها عمل مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية، وفي المسرح القومي اكتشفه الفنان (حسين رياض) وقدمه كوجه جديد بفيلم (أنا حرة) بطولة لبنى عبد العزيز عام 1959 ولعب دور ابن عمتها.

أبرز أعمال الراحل حسن يوسف، بداية مشاركته فى فيلم "هدى" عام 1959 مع النجم الكبير عماد حمدى والنجمة لبنى عبد العزيز، وتجسيده دور "محمود"، ومن ثم مشاركته فى نساء وذئاب مع النجمة الكبيرة هند رستم عام 1960 وتجسيده لدور محسن، وفيلم فى بيتنا رجل بدور "محيى زاهر" عام 1960، ومشاركته فى فيلم الغجرية بدور "حسن" مع الكبير محمود المليجى وعبد السلام النابلسى عام 1961.

وفيلم "كلهم أولادى"، وفيلم "مذكرات تلميذة"، وفيلم "قاضي الغرام"، وفيلم التلميذة، وفيلم صراع مع الملائكة، وفيلم شفيقة القبطية، وفيلم الخطايا، وفيلم سر الغائب، وفيلم سلوي في مهب الريح، وفيلم على ضفاف النيل مع الكبيرة شادية عام 1963، وفيلم زقاق المدق، وفيلم سجين الليل، وفيلم الحسناء والطلبة، والشيطان الصغير، وأم العروسة، وفيلم شادية الجبلأ، وفيلم للرجال فقط، وفيلم المغامرة الكبرى مع الكبير فريد شوقي، وفيلم العزاب الثلاثة، وفيلم مدرس خصوصي، وسكون العاصفة، وصبيان وبنات، وباسم الحب، والمغامرون الثلاثة، وخان الخليلي، والثلاثة يحبونها.

كما شارك فى كل من فيلم الأصدقاء الثلاثة والحياة حلوة وتفاحة ادم، و3 لصوص، وشاطئ المرح، وشقة الطلبة، ورحلة شهر العسل، واسرار البنات، وشئ من العذاب، والحب والفلوس، والكدابين الثلاثة، وحياتي، واصعب جواز، ولست مستهترة، والحسناء واللص، ورحلة الحب، وشباب في محنة.

كما شارك في ليلة لا تنسي، وواحدة بعد واحدة ونص، وابنتي والذئب، والمجرم، وقصة الحي الغربي، والطيور المهاجرة، ووراء الحقيقة، والتفاحة والجمجمة، وعطشان يا صبايا، وكف وأربع أصابع، ومشاركته الكبيرة في مسلسل ليالي الحلمية وبوجي وطمطم، والشراع المكسور، ومشاركته الكبيرة في مسلسل إمام الدعاة عام 2002 بشخصية الشيخ الشعراوي، والامام النسائي، ومسلسل زهرة وأزواجها الخمسة، وكلمة سر عام 2016.