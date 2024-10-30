شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن ينعون الفنان مصطفى فهمى: رحل النجم الأنيق والان مع تفاصيل الخبر

رحل منذ قليل النجم مصطفى فهمي، شقيق النجم حسين فهمي، وحرص نجوم الفن ميرفت أمين، وكريم عبد العزيز، ومحمد أمام، وشادي شامل، ومدحت تيخا، وعمرو محمود ياسين، وأكرم حسني، على نعى الفنان الراحل والذي رحل بعد ساعات من رحيل الفنان القدير حسن يوسف.



نعى الفنان أكرم حسنى



نعى الفنان كريم عبد العزيز



نعى الفنانة ميرفت أمين



نعى عمرو محمود يسن



نعى محمد إمام



وكان مصطفى فهمي تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على أثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمي، فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.