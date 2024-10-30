شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش وجيهان الشماشرجى ونبيل عيسى فى عرض فيلم "196 متر" بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

توافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم الجزائري "196 متر"، والذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، منهم جيهان الشماشرجي، طارق الشناوي، فاطمة ناصر، ياسمينا العبد، نبيل عيسي، نسرين طافش، سمية الألفي، عفاف مصطفى وابنتها ياسمين رحمي.

فيلم 196 متر هو فيلم تشويق وإثارة يدور حول قضية حقيقية عن اختطاف الأطفال في بلد لا يزال يعاني من صدمة نفسية ناتجة عن حربها الأهلية التي حدثت منذ عقود قليلة، ويتعمق الفيلم في السرد الجذاب لاختطاف فتاة صغيرة في الجزائر العاصمة، الأمر الذي يثير زوبعة من التوتر والشك داخل المدينة.

ويتتبع الفيلم الجهود الحثيثة التي تبذلها دنيا، الطبيبة النفسية اللامعة، وسامي، مفتش الشرطة المتفاني، حيث يكتشفان شياطين ماضي الجزائر ويحلان لغزًا محيرًا، وهو من تأليف وإخراج بن دياب.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان



جيهان الشماشرجى



نسرين طافش