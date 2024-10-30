"طلاقي كان صدمة كبيرة".. لهذا السبب لم تتزوج لبلبة بعد حسن يوسف (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

غيب الموت فجأة نجم السينما المصرية حسن يوسف، تاركًا خلفه حزنًا عميقًا في قلوب محبيه، بعد رحيله عن عالمنا أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ90 عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا إرثًا فنيًا كبيرًا، وحياة شخصية مليئة بالمواقف التي ستظل محفورة في الذاكرة.

تحدثت الفنانة لبلبة عن طليقها الفنان الراحل حسن يوسف في لقاء تلفزيوني سابق، عبر قناة "ART" مع الإعلامية هالة سرحان، وقالت إنها تزوجت حسن يوسف وهي تبلغ من العمر 17 عامًا، مضيفة: "مكنتش أتصور أبدًا أن الطلاق هيحصل، والطلاق بعد 8 سنين زواج، كان صدمة كبيرة بالنسبة لي".

وأضافت: "بعدها لقيت نفسي ببعد عن أي حاجة تجيب لي سيرة الجواز واتجهت لـ فني، وشيفة أن الفن بيعوض كتير، حب الجمهور بيعوضني عن حاجات كتيرة، لكن مفيش أي شك كنت أحب أبقى زوجة وأم.. لكن ظروف".

وأعلن خبر الوفاة شقيق الفنان حسن يوسف، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

وكشف الفنان عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن موعد ومكان الجنازة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال : "تقام صلاة الجنازة، عقب صلاة العصر اليوم، في مسجد الشرطة"، موعد ومكان صلاة الجنازة".



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