جميلة عوض في الجونة ونانسي صلاح تحتفل بالهالويين ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جميلة عوض

خضعت الفنانة جميلة عوض لجلسة تصوير جديدة على هامش تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي، ونشرت جميلة صور من الجلسة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ظهرت خلالها بفستان أسود جذاب حاز على إعجاب متابعيها.

حميد الشاعري

نعى الفنان حميد الشاعري، الفنان الكبير حسن يوسف الذي رحل عن عالمنا صباح الثلاثاء 29 أكتوبر عن عمر يناهز 90 عامًا، ونشر صورة أرشيفية له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وعلق: "وداعًا حسن يوسف.

ريم العدل

خضعت مصممة الأزياء ريم العدل لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت ريم بإطلالة كاجوال أنيقة وسط إعجاب متابعيها بالإطلالة.

مايان السيد

تواصل الفنانة مايان السيد الاستمتاع بوقتها في مدينة الجونة على هامش حضورها مهرجان الجونة السينمائي، ونشرت صور عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام"، ظهرت خلاله على متن أحد المراكب في عرض البحر.

نانسي صلاح

احتفلت الفنانة نانسي صلاح بعيد الهالويين، ونشرت صور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستخدم عدد من صورها عن طريق الذكاء الاصطناعي لعدد من الشخصيات الكرتونية الشريرة.

نيللي كريم

خضعت الفنانة نيللي كريم لجلسة تصوير جديدة من تواجدها في مدينة الجونة من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ونشرت نيللي صور الجلسة عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث ظهرت بفستان ساحر خطفت به الأنظار.

هاجر السراج

نشرت الفنانة هاجر السراج صور جديدة لها من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت هاجر بالصور رفقة عدد من الأصدقاء.

هند صبري

خضعت الفنانة هند صبري لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت هند في الجلسة وهي ترتدي فستان أحمر، وحازت الجلسة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وفاء عامر

نشرت الفنانة وفاء عامر صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت وفاء بإطلالة جريئة سحرت بها الأنظار وحازت على إعجاب متابعيها.

وئام مجدي

نشرت الفنانة وئام مجدي صور جديدة من احتفالها بذكرى ميلادها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال شبابية حازت على إعجاب متابعيها.