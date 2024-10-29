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محمود العسيلي يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني- (فيديو وصور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
يستعد الفنان محمود العسيلي اليوم الثلاثاء لدخول عش الزوجية على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

ونشر موقع "عرب وود" مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، ظهر خلاله العسيلي وهو يستعد لحفل زفافه وجمعه رقصة رومانسية مع زوجته، إلى جانب مواصلة متابعة استعدادات وتجهيزات حفل الزفاف.

وكان آخر ما طرحه الفنان محمود العسيلي هي أغنية بعنوان "100 حاجة و50" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وعلى صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وتخطت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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