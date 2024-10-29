هيفاء وهبي تشارك في رمضان 2025 بـ "دهب"

الفنانة هيفاء وهبي تتواجد حالياً في القاهرة للتعاقد على مسلسل جديد تخوض به الموسم الرمضاني المقبل 2025، من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مرقس عادل، وسيتم الكشف عن كل تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن هيفاء انتهت أخيراً من تصوير فيلمها "ولاد المحظوظة"، بعد أن حلّت مشكلتها مع نقابتَي المهن التمثيلية والموسيقية، حيث تنتظر انتهاء عمليات المونتاج لتحديد موعد لعرض الفيلم قريباً.

فيلم "ولاد المحظوظة" من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، ويشارك هيفاء في بطولته عدد كبير من النجوم الشباب، بينهم: كريم عفيفي، نانسي صلاح، ومحمود الليثي.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي السينمائية، فيلم "رمسيس باريس"، الذي عُرض في نيسان/أبريل العام الماضي، وحقق إيرادات بنحو 4 ملايين جنيه وقتها، وشاركها في بطولته: محمد سلام، محمد ثروت، حمدي الميرغني وسميرة مقرون، مع ضيوف الشرف مصطفى خاطر وأوس أوس وسامي مغاوري وأحمد كشك، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، فكرة محمود حجازي، وإخراج أحمد خالد موسى.

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