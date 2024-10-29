شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سلامة بمؤتمر مهرجان شرم الشيخ: تحية واجبة لرئيس المهرجان ومصر دائما ولادة والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان أحمد سلامة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ المسرحى: "يسعدني وجودي في الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ المسرحي، والمهرجان يثبت كل عام أنه يستطيع أن ينجح ويكبر ويتواصل، فتحية كبيرة لرئيس المهرجان على المجهود العظيم الذي بذله في المهرجان، وأنا دائما مع أي شيء يثري الحركة المسرحية في مصر، فمنذ أيام قليلة انتهينا من مهرجان النقابة، واليوم على مشارف افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ وهذا يعني أن مصر ما زالت ولادة".

وتابع: "شرفت بعضوية لجنة التحكيم مسابقة عصام السيد للعمل الأول مع الدكتورة نبيلة حسن، والمخرج هشام عطوة، وعن أسماء المخرجين الفائزين فقد فاز بالمركز الأول محمود الحسيني كاجو عن عرض "ماكبث المصنع"، المركز الثاني يوسف مراد منير عن عرض "ياسين وبهية"، المركز الثاني مكرر محمد شاكر عن عرض "حديث الصباح والمساء"، المركز الثالث محمد رضا عن عرض "حياة شخص ما"، المركز الثالث مكرر ساندرا سامح عن عرض "سوء تفاهم".

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.