شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المعطي يترأس لجنة تحكيم مسابقة مسرح الطفل بمهرجان شرم الشيخ المسرحي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور محمد عبد المعطي، خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في دورته التاسعة، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي عن أسماء لجنة تحكيم مسابقة مسرح الطفل.

وتضم اللجنة عددا من المسرحيين من مصر والعالم، وهم: د. محمد عبد المعطي رئيسا، وعضوية: الفنان القدير عادل شمس (البحرين)، السينوغراف جين يونج يون (كوريا الجنوبية)، د. كاملة الهنائي (سلطنة عمان).

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 15 نوفمبر، وتستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر 2024، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.



الدكتورة إنجى البستاوى



الغرباوى



الفنان أحمد سلامة و الفنانة منال سلامة والفنان محمد عبد المعطي



الفنان أحمد وفيق



الفنانة القديرة سميحة أيوب ومازن الغرباوى



الفنانة سميحة أيوب و مازن الغرباوى



الفنانة منال سلامة



المنتج هشام سليمان



جانب من الحضور



محمد عادل



منال سلامة ومحمد عبد العاطى