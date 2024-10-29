شكرا لقرائتكم خبر عن منال سلامة رئيس لجنة تحكيم العروض الكبرى بمهرجان شرم الشيخ المسرحي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الفنانة منال سلامة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن أسماء لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى في دورته التاسعة.



الفنان أحمد سلامة و الفنانة منال سلامة والفنان محمد عبد المعطي



الفنانة منال سلامة

وتضم اللجنة عددا من الأسماء اللامعة في مصر والدول العربية والأجنبية، هم: الفنانة منال سلامة رئيس اللجنة (مصر)، وضمت عضوية لجنة التحكيم : دكتور بيتر سبولر (ألمانيا)، الكاتبة والفنانة اريكا مولدوفان (رومانيا)، السينوغراف دكتور باول دوبسكي (بولندا)، الفنان والمخرج أحمد الرواس (سلطنة عمان).

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 15 نوفمبر، وتستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر 2024، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

وتضم اللجنة عددا من الأسماء اللامعة في مصر والدول العربية والأجنبية، هم: الفنانة منال سلامة رئيس اللجنة (مصر)، وضمت عضوية لجنة التحكيم : دكتور بيتر سبولر (ألمانيا)، الكاتبة والفنانة اريكا مولدوفان (رومانيا)، السينوغراف دكتور باول دوبسكي (بولندا)، الفنان والمخرج أحمد الرواس (سلطنة عمان).

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 15 نوفمبر، وتستمر فعالياته حتي يوم 20 نوفمبر 2024، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.



جانب من الحضور