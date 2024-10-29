شكرا لقرائتكم خبر عن مازن الغرباوى يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة المونودراما بشرم الشيخ المسرحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المخرج والفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح عن أسماء لجنة تحكيم مسابقة المونودراما خلال مؤتمر صحفي للدورة التاسعة، قدمه الفنان ميدو عادل، وأقيم بالمجلس الأعلى للثقافة.

وقال الغرباوي: "المهرجان دائما يحرص على اختيار فنانين من كل دول العالم لتحكيم مسابقاته المختلفة، وهذا العام ضمت اللجنة عددا من الأسماء اللامعة عربيا ودوليا، وهم: البروفيسور ديني دينيس رئيس اللجنة (الدانمارك)، وضمت عضوية اللجنة: الفنان القدير عبد الله مسعود (الإمارات العربية المتحدة)، الفنان والمخرج كبيلاي ايردليكارا (تركيا)، الفنانة والمخرجة دلال فياض (الأردن).

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 15 نوفمبر، وتستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر 2024، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.



الغرباوى



الفنان أحمد سلامة و الفنانة منال سلامة والفنان محمد عبد المعطي



الفنانة القديرة سميحة أيوب ومازن الغرباوى



الفنانة سميحة أيوب و مازن الغرباوى



جانب من الحضور



منال سلامة ومحمد عبد العاطى