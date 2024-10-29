شكرا لقرائتكم خبر عن الوقوف دقيقة حدادا على روح حسن يوسف فى مؤتمر مهرجان شرم الشيخ للمسرح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأ، منذ قليل، الموتمر الصحفى الخاص بالدورة التاسعة لـ مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، بحضور كل من الفنان والمخرج مازن الغرباوى رئيس المهرجان، والدكتورة إنجى البستاوى مدير المهرجان، والفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفى للمهرجان، والمنتج هشام سليمان رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والنجم أحمد وفيق، والفنانة منال سلامة، والفنان أحمد سلامة، والدكتور محمد عبد المعطي، والفنانة عزة لبيب، والفنان مفيد عاشور، ولفيف من الفنانين والإعلامين.

وقدم المؤتمر الفنان ميدو عادل، والذى طلب من الحضور فى بداية المؤتمر الوقوف دقيقة حدادا على روح الراحل حسن يوسف، والذى وافته المنية صباح اليوم، وتلى ذلك عرض فيلم تسجيلى عن فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوى خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوى، وتدير المهرجان الدكتورة إنجى البستاوى، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.



الدكتورة إنجى البستاوى



الغرباوى



الفنان أحمد سلامة و الفنانة منال سلامة والفنان محمد عبد المعطي



الفنان أحمد وفيق



الفنانة القديرة سميحة أيوب ومازن الغرباوى



الفنانة سميحة أيوب و مازن الغرباوى



الفنانة منال سلامة



المنتج هشام سليمان



جانب من الحضور



محمد عادل



منال سلامة ومحمد عبد العاطى