شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة رياض عن الفوارق بين الأجيال: هناك من صنع تاريخا ولم يحقق نجاحا ماديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة عايدة رياض، خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365، عن ثقتها فى أن مصر مليئة بالمواهب الشابة التى لن تنضب أبداً فى التمثيل، قائلة عن الفوارق بين الأجيال التى مثلت معها بقولها: "مصر تمتعت بنجوم كبار فى كل أجيالها وتاريخها يشهد ذلك، ولكن دوماً ما ذكرت أن الجيل السابق لنا عمل تاريخ كبير نعيش عليه كلنا، لكن لم يكونوا ثروة أو أموال نظير أعمالهم بدليل أن هناك نجوم كُثر ماتوا مُفلسين، ولكن في جيلي أنا عملنا أعمال جيدة وبصمات في السينما بالتوازي مع نجاح مادى عكس الجيل الذى سبقنا، أما الجيل الحالي فتتسم حياته بالسرعة الشديدة وعالم المنصات والسوشيال ميديا يخلق كل يوم نجم وتريند وحكاية، لكن يبقى أن هذا الجيل بنجوم مثل أحمد السقا وعز وكريم عبد العزيز عملوا بصمات لا تنسى وعندنا مواهب كتير طالعة".

واستكملت "لهذا أنا متفائلة لأن مصر اعتدنا منها على ذلك، ففي كل شارع هناك موهوب مثل أحمد زكي ومطرب صوته حلو مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، لكن كل عصر له شكله وأدواته، وبالتالي متفائلة".

وشاركت عايدة رياض مؤخراً فى مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصى، هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

ويدور مسلسل برغم القانون فى دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التى تعيش فى مدينة بورسعيد، وتستيقظ فى صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أى سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفى "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.