شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يزور الكينج محمد منير للاطمئنان على صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمد رمضان على زيارة الكينج محمد منير فى منزله للاطمئنان عليه وتبادل الأحاديث الجانبية، حيث يستقبل الكينج باستمرار أصدقاءه داخل منزله، وجاءت تلك الزيارة بعيدة تماما عن أى تعاون بينهما خلال الفترة المقبلة، واقتصرت على تبادل الأحاديث فقط وفقا لمصدر مقرب من الكينج.

وتصدر مؤخرا الكينج محمد منير، منصات التواصل الاجتماعى خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ظهوره الملفت والرائع فى حفل اتحاد القبائل العربية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى استاد العاصمة الإدارية، وسرعان ما تداول عدد كبير من عشاق الكينج صور وفيديوهات ظهوره برفقة النجمة أنغام على المسرح.