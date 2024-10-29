شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام السينما المصرية تحقق 419 ألف جنيه فى شباك تذاكر آخر ليلة عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام المصرية المعروضة فى السينمات إيرادات جيدة آخر ليلة عرض، حيث سجلت 419 ألف جنيه، ونستعرض فى السطور التالية إيرادات الأفلام بشكل منفرد، وهى كالتالى: ولاد رزق 3، عاشق، اللعب مع العيال، عصابة المكس، بنسيون دلال.



فيلم عاشق

حقق فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيى الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، 95,072 جنيها.

إكس مراتى

حقق فيلم إكس مراتى بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح تايسون إيرادات آخر ليلة عرض بلغت 104,915جنيها، إخراج معتز التونى.

ولاد رزق 3

حقق ولاد رزق 3 بطولة النجم أحمد عز آخر ليلة عرض 18,847 جنيها، والفيلم بطولة عمرو يوسف وعلى صبحى، وآسر ياسين وكريم قاسم وآخرين، إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى.

اللعب مع العيال

سجل فيلم اللعب مع العيال بطولة النجم محمد إمام إيرادات بلغت 28,420 جنيها، وشارك فى بطولة العمل باسم سمرة وويزو وآخرون، من إخراج شريف عرفة.

عصابة المكسسجل فيلم عصابة المكس بطولة النجم أحمد فهمى إيرادات بلغت 17,282 جنيها، وشارك في بطولة العمل كل من روبى، لبلبة، أوس أوس، وآخرين، إخراج حازم سليمان. بنسيون دلال

حقق فيلم بنسيون دلال 40,481 جنيها والفيلم من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وإخراج شادى الرملي ومن بطولة بيومي فؤاد، عمر مصطفى متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، ألحان المهدي، إسراء رخا، ميشيل ميلاد، يوسف إسماعيل، أمجد عابد، أسامة عبد الله، سلمى المحجوبية، غادة طلعت و ضيفة الشرف نسرين أمين.