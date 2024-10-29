محمد صبحي ناعيًا حسن يوسف: "أول من آمن بي وشجعني ودعمني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعى الفنان محمد صبحي، الفنان الكبير حسن يوسف الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عامًا.

ونشر صبحي صورة أرشيفية للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" ونعاه برسالة مؤثرة وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل الفنان الكبير وصديقي الغالي حسن يوسف أول من آمن بي وشجعني ودعمني بكل طاقته، كنا على تواصل دائمًا، رحلت عنا لكن فنك الراقي باق، وداعًا حسن يوسف، ستظل بسيرتك الطيبة، دعواتي لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته وأدعو الله أن يلهم أسرتك الجميلة ويلهم كل محبينك الصبر والسلوان، لن ننساك".

ورحل عن عالمنا الفنان حسن يوسف عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، وأعلن خبر الوفاة شقيقه محمد يوسف الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

وتم تشييع جثمانه عصر اليوم الثلاثاء من مسجد الشرطة ودفنه في مقابر طريق الواحات بمنطقة السادس من أكتوبر، وسط حضور كبير لنجوم الوسط الفني والإعلامي منهم نسرين أمين، إيهاب فهمي، أيمن عزب، سامح الصريطي، أحمد نبيل، شهيرة، شمس البارودي وميرفت أمين.

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