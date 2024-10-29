إنجي البستاوي تعلن عن مكرمي الدورة التاسعة بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعلنت الدكتورة إنجي البستاوي، مدير مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال مؤتمر صحفي عن أسماء المكرمين خلال الدورة التاسعة، المزمع إقامتها فى الفترة من 15 - 20 نوفمبر، فالمهرجان سيكرم كل من: اسم المخرج الراحل الكبير جلال الشرقاوي حامل اسم الدورة، الفنان والأستاذ الدكتور سيد خاطر وكيل وزارة الثقافة المصرية الأسبق بدرع سميحة أيوب التقديري، والمخرج الروماني قسطنطين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولي للمسرح كشخصية دولية، أحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة كشخصية عربية.

وأضافت البستاوي: كما سيكرم المهرجان الفنان إبراهيم الحساوي من المملكة العربية السعودية بدرع سميحة أيوب التقديري، الفنانة حلا عمران من سوريا / فرنسا بدرع سميحة أيوب التقديري، الفنان المصري القدير علاء مرسي بدرع سميحة أيوب التقديري، النجم العالمي والبروفيسور ميخائيل جوريفوي من روسيا بدرع سميحة أيوب التقديري، الفنان المصري محمد العمروسي بدرع المهرجان الشبابي، والمخرج الكبير ممدوح الأطرش من سوريا بدرع سميحة أيوب التقديري، والدكتور سعيد السيابي من سلطنة عمان بدرع سميحة أيوب التقديري، والمخرج المصري محمد جبر الفائز بمسابقة أفضل شخصية مسرحية شابة.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان ،ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة .