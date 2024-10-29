بالصور.. تامر عاشور يتألق في حفل غنائي ضخم بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أحيا المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا ضخما في احتفالية كبرى بمنطقة التجمع الخامس، بحضور الآلاف من محبيه ومعجبيه.

قدم تامر عاشور باقة من أفضل أغانيه منها: "تيجي نتراهن"، "هيجيلي موجوع"، "كل يوم"، "تسلم"، وغيرها من الأغاني التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور.

كما قدم تامر عاشور أغاني آخرى، منها "ياريتك فاهمني" للمطربة أنغام، "قلبك يا حول الله" للمطرب بهاء سلطان"، "من العشم" للمطرب عمرو دياب، وسط جو ملئ بالبهجة والسعادة.

يذكر أن تامر عاشور أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في السعودية على مسرح عبادي الجوهر وسط حضور جماهيري كبير.

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