حلا شيحة تثير الجدل وتكشف موقفها من الزواج مرة أخرى (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة حلا شيحة عن رأيها في الزواج مرة آخرى بعد الانفصال من الداعية معز مسعود.

وقالت "حلا" في تصريحات لبرنامج "عرب وود"، على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، عبر موقع "انستجرام": "عروسة تاني هيبقى صعب أوي.. حتى لو حصلت هيبقى بعد قرارات كتيرة أوي ووقفات كتيرة لما الواحد يطمئن إن ده الشخص المناسب اللي أستاهل اديله حبي وهو كمن ويبقى في توافق، بس دلوقتي انا مش حاسة ده".

يذكر أن أخر أعمال حلا شيحة الدرامية، مسلسل امبراطورية ميم الذي تم عرش في رمضان الماضي، بمشاركة خالد النبوي، نشوى مصطفى، نور النبوي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز ومايان السيد وإلهام صفي الدين وهاجر السراج ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان وإيمان السيد ونورهان منصور وليلى عز العرب وأحمد طلعت ومحمود حافظ، قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.

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