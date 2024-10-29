"صاحب الطلة الخاصة".. خالد الصاوي ناعيًا الفنان الراحل حسن يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعى الفنان خالد الصاوي، الفنان حسن يوسف الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 90 عامًا.

وكتب الصاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب راضية ينعي الفنان خالد الصاوي النجم المصري الكبير الأستاذ حسن يوسف، والذي يعد أحد أهم نجوم وعلامات الفن المصري وصاحب الطلة الخاصة".

وأضاف: "نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه الفردوس الأعلى جوار نجله، ويتوجه بخالص العزاء للسيدة حرمه الحاجة شمس البارودي و نجله الزميل العزيز عمر حسن يوسف، اللهم أنزل الصبر والسلوان على أسرته ومحبيه، نسألكم الدعاء والفاتحة".

وأعلن خبر الوفاة شقيق الفنان حسن يوسف، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

وكشف الفنان عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن موعد ومكان الجنازة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال : "تقام صلاة الجنازة، عقب صلاة العصر اليوم، في مسجد الشرطة"، موعد ومكان صلاة الجنازة".

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