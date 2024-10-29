مخرجا "رفعت عيني للسما": تأثرنا بوفاة حسن يوسف.. ونحب أفلامه مع سعاد حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

أكد المخرج أيمن الأمير والمخرجة ندى رياض، تأثرهما بوفاة النجم الكبير حسن يوسف، الذي غادر عالمنا صباح اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر.

وقالا في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بنحب أفلامه اللي مع سعاد حسني، زي (الزواج على الطريقة الحديثة) و(فتاة الاستعراض)".

وتابعت ندى "أنا اتفرجت على الزواج على الطريقة الحديثة عدد لا نهائي من المرات".

جدير بالذكر أن ندى رياض وأيمن الأمير، يشاركان في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بفيلمهما (رفعت عيني للسما).

حسن يوسف واحد من أهم نجوم السينما في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأفلام في العصر الذهبي، ومن بين أعماله: أنا حرة، الباب المفتوح، زقاق المدق، التلميذة، المجرم، كفاني يا قلب، صوت الحب، 7 أيام في الجنة، آدم والنساء.