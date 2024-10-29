أديل توجه رسالة شكر لـ سيلين ديون بعد حضورها حفلها الأخير

شكر وامتنان من أديل لـ سيلين ديون

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دموع أديل وهي تعانق سيلين ديون في حفلها بلاس فيغاس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - رغم إصابتها بمرض متلازمة الشخص المتصلب عام 2022، ومحاولتها للتأقلم مع هذا المرض، حرصت الفنانة العالمية، على دعم النجمة الأمريكيةفي حفلها الأخير في لاس فيغاس، وانتشرت صورتهما وهما يعانقان بعضهما البعض على المسرح في نهاية الحفل، والاثنتان انهمرتا بالبكاء من شدة التأثر، ولكن لم تعلقا على الأمر، حتى خرجتبإعادة نشر الصورة على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، ووجهت رسالة لنجمتها المفضلة ديون.علقتعلى المنشور قائلة: "لقد جاءت إلى العرض في نهاية هذا الأسبوع وكانت مفاجأة ولحظة مؤثرة، أحبك كثيراً جداً. لن تلخص الكلمات أبداً ما تعنيه بالنسبة لي، أو ما يعنيه مجيئك إلى عرضي، ناهيكِ عن الشعور برؤيتك مرة أخرى في قصرك مع عائلتك الجميلة. لقد أحببت أن أكون هناك، وكان ذلك شرفاً لي، وستكون ليلة السبت شيئاً أتذكره إلى الأبد. هذه لحظة لن تنسى بالنسبة لي أن أكون هنا معك. شكراً جزيلاً ".

دائماً ما تمثل المفاجآت الضيف المتواجد في الكثير من حفلات أديل، البالغة من العمر 36 عاماً، وكان آخرها تواجد النجمة العالمية سيلين ديون فيه، وفي كل مرة تلعب أديل دور "المُعلنة عن المفاجأة" في الحفل، لكن هذه المرة تبدلت الأدوار، وأصبحت هي من تفاجأت، وكان لهذه المفاجأة أثرها البالغ عليها؛ إذ بمجرد لمحها سيلين ديون وسط جمهور حفلها في لاس فيغاس، لم تتمالك شعورها بالفرحة، وانهمرت دموعها حين توجهها لمغنية Titanic، لترصد الكاميرات أديل وهي تحتضن ديون بشدة، وهما تتبادلان بعض الكلمات، ثم عادت مغنية Hello لتستكمل باقي الحفل.

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المسرح يجمع سيلين ديون وأديل من قبل

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في يناير 2018، زارت أديل النجمة سيلين ديون خلف الكواليس بعد أن قدمت عرضاً في الكولوسيوم خلال حفل ديون في لاس فيغاس، وفي منشور تمت مشاركته على إنستغرام في ذلك الوقت، كتبت ديون بعد لقاء أديل في عرضها: "لم أتمكن من القيام بجميع عروضي، لكنني كنت سعيدة لأن أديل جاءت إلى أحدها.. أحبها كثيراً".

كما كتبت أديل على إنستغرام عن اللقاء: "الملكة سيلين! يا له من عرض، أبرز ما في حياتي، شكراً جزيلاً على الاهتمام بجمهورك والفكاهة المجنونة، سنة جديدة سعيدة الخليج 365".

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