تفاصيل آخر عمل لم يكتمل لـ حسن يوسف.. اعتذر عنه بعد وفاة ابنه

حسن يوسف يعتزل الفن بعد وفاة ابنه

"بيت السيدة" مشروع مسلسل لم يكتمل

مشاكل تسويقية وراء تأجيل المسلسل

مسيرة حسن يوسف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - خيّم الحزن على الوسط الفني في مصر والوطن العربي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد رحيل الفنان، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 90 عاماً، حيث يأتي رحيله بعد وفاة ابنه بـ15 شهراً تقريباً.حسن يوسف، رغم تقدمه في العمر، إلا أنه كان قادراً على العطاء الفني، إلى أن رحل ابنه "عبد الله" غرقاً في الساحل الشمالي، في يوليو 2023، وهو الحادث الذي أدخله في نوبة حزن شديدة، وإعلان اعتزاله الفن والأضواء بشكلٍ عام، ليقضي وقته في التقرب إلى الله وقراءة القرآن، حتى غادر دنيانا هو الآخر، صباح اليوم.قبل يوليو 2023، كانيبحث عن سيناريو جيد ليُقدمه على الشاشة، بما يليق بتاريخه الفني وكذلك جمهوره، لاسيما وأنه كان بعيداً عن الدراما التلفزيونية منذ عام 2019، حيث شارك كضيف شرف في مسلسل "الضاهر" بطولة الفنان محمد فؤاد، إلى أن تعاقد أخيراً في يناير 2023، على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "بيت السيدة"، وحصل على مقدم تعاقد آنذاك، قبيل بدء التصوير.الفنان، كان مُتحمساً لهذا المشروع الدرامي، كونه يتوفر به القيمة والمضمون الذي كان يبحث عنه، حيث إن العمل كان يرصد أجواء رمضان في الشارع المصري، والعلاقات بين الجيران وبعضهم البعض، وتسليط الضوء على العادات والتقاليد التي صارت تتلاشى مع الوقت، وذلك حسبما قالت مصادر لـ"الخليج 365".يمكنكم قراءة: من مهرجان الجونة السينمائي النجوم ينعون الفنان حسن يوسف: كان داعماً للسينماالمسلسل، كان من المُقرر عرضه في رمضان لعام 2023، ويشاركه عدد كبير من الفنانين، مثل عفاف شعيب، وأحمد سلامة، وإيمي طلعت زكريا وغيرهم، إلا أن العمل تقرر تأجيله إلى رمضان 2024، بشكلٍ مفاجئ، رغم أن حسن يوسف كان قد بدأ التحضيرات بالفعل، وشركة الإنتاج كانت قد انتهت من مرحلة التعاقدات ومعاينة أماكن التصوير؛ إذ إن الأمر كان مُتعلقاً بأمور تسويقية، وجرى الاتفاق بشكلٍ نهائي لتأجيله.وبعد مرور نحو 6 أشهر فقط من قرار التأجيل، فُجع حسن يوسف بوفاة ابنه "عبد الله"، ليقرر الاعتذار عن العمل دون رجعة، واعتزاله المجال عموماً، حيث تملك منه الحزن وآلام الفقد، ليدخل في عزلة بعيداً عن الأضواء، والاكتفاء بأسرته الصغيرة، ليُسجل "الضاهر" آخر مشاركة درامية له.وُلد الفنانبمنطقة السيدة زينب في القاهرة 14 أبريل عام 1934، والتحق بالدراسة في كلية التجارة ولكنه عشق التمثيل والفن بدرجة كبيرة حتى قرر أن يلتحق بمعهد الفنون المسرحية، والذي تخرج فيه خلال الخمسينيات.عقب تخرجه في معهد الفنون المسرحية عمل الفنان حسن يوسف لفترة كمشرف فني للمسرح المدرسي بمنطقة بنها التعليمية، وجاء اكتشافه الحقيقي على يد الفنان حسين رياض والذي رشحه للمُشاركة بفيلم "أنا حرة" كوجه جديد أمام الفنانة لبنى عبد العزيز، والفنان شكري سرحان.

لم يتوقف إبداع الفنان حسن يوسف عند حدود التمثيل فقط، ولكنه خاض تجربة الإخراج السينمائي، حيث أخرج 9 أفلام سينمائية، وجاء أول فيلم من إخراجه "ولد وبنت والشيطان" عام 1971 والذي جسد بطولته أمام نجلاء فتحي لينطلق عقب ذلك في مسيرته مع الإخراج السينمائي.



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