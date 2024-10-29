أحلام تهنئ إليسا في عيدها

ميرنا وليد - بيروت - هنأت الفنانة الإماراتية أحلام الفنانة اللبنانية إليسا في عيد ميلادها، الذي صادف في 27 من الشهر الجاري.

ونشرت أحلام صورة إليسا، وكتبت تعليقاً: "كل سنه وانتي احساس الفن العربي اليسا القلب أنا بحببببك كثييير وكل عام وانتي بالصحه والفرح والنجاح حليفك دايم".

وتحرص أحلام دائماً على تهنئة زميلاتها في عيدهن، فمؤخراًاعتذرت من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، كونها لم تنتبه لعيد ميلادها، ولكنها عادت وعايدتها وكتبت لها: "كل عام وانتي قلبي ااااسفه ما انتبهت لعيد ميلاد حبيبتنا واختنا الغاااااليه اوي اوي وانا جايه مصر قريب وضروري اشوفك وارجع اقرى عليك يسين يارب يحميك ويسعدك ونشوفك دائماً نجمه نفخر بها".

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