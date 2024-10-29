ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الإعلامية السعودية لجين عمران بعيد ميلادها في باريس، وقد نشرت فيديو لأجواء عيد الميلاد الساحرة والمليئة بالبذخ والفخامة وجاء الحفل مستوحى من مسلسل Emily in Paris.

لجين ارتدت فستاناً رائعاً بالأسود والأبيض وغطت عينيها بالماسك وامتلأ المكان بالشموع والورود الحمراء، وكتبت لجين تعليقاً على منشورها:"الجزء الأول، هكذا كان عيد ميلادي هذا العام، جو من الحب والسعادة والرومانسية،تماما مثل اجواء مدينة العشاق باريس، وألهمني بمسلسلي المفضل، إميلي في باريس. شكرا لكل من ساعد في جعل عيد ميلادي مثاليا".

كما نشرت لجين صوراً من الحفل جمعها بشقيقتها الفنانة أسيل عمران وشقيقتها الثانية وابنتها.

وأثار عيد ميلاد لجين ضجة كبيرة على السوشال ميديا.

كانت هذه تفاصيل خبر عيد ميلاد لجين عمران في باريس يضج السوشال ميديا .. بذخ وفخامة وهذه علاقة Emily in Paris لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.