هلا السعيد تفجع بوفاة والدها

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية هلا السعيد عن وفاة والدها، ونشرت صورة وكتبت معبرة عن حزنها: "البقاء لله، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
. أبي الحبيب في ذمة الله".
وعلى صعيد آخر، كانت هلا السعيد قد شاركت مؤخرًا في مسلسل "حدوتة منسية" إلى جانب الممثلين سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهمي، محمود حجازي، وريم سامي، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين.
أما آخر أعمالها، فكان حكاية "روحي فيك"، التي ضمت الممثلين عائشة بن أحمد، محمد كيلاني، ونور محمود، وتدور أحداثها في إطار من الرعب النفسي والتشويق.
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