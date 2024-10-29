صفحة مزيفة تنتحل هوية تركي آل الشيخ وتروج لمسابقات وجوائز كاذبة

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لصفحة تحمل إسم رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، تم فيها عرض مسابقات وجوائز مالية وسيارات للفائزين بالمسابقات.



وتفاعل عدد كبير من متابعي هذه الصفحة مع المسابقات وشاركوا بها، ليتبين لاحقاً من خلال البحث، أن هذه الصفحة لا علاقة لها بالمستشار تركي آل الشيخ، وهو يملك فقط الصفحة الرسمية المعروفة بإسمه.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن عن مفاجأة جديدة ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وكشف آل الشيخ في الفيديو عن الجائزة، التي سيتم تقديمها، وقال: "هناك مسابقة جديدة نطلقها اليوم، كل أسبوع سنقوم "بسحب" على سيارة على أفضل مقطع فيديو يتم تصويره، من قبل سعودي أو سعودية، على الـ zone الخاصة بموسم الرياض، وأن لا تتجاوز مدة المقطع دقيقة، شكراً لكم، وأتمنى لكم السعادة".

وأرفق آل الشيخ تعليقاً: "للسعوديين والسعوديات مع خالص الحب والتقدير".