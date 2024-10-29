تعرفـ ـوا إلى تفاصيل وصية حسن يوسف قبل وفاته

ميرنا وليد - بيروت - أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تداول مقطع فيديو قديم للممثل المصري الراحل حسن يوسف، من إحدى المقابلات التلفزيونية، التي كشف فيها عن وصيته.



وقال حسن يوسف إنه يتمنى أن تكتب على قبره، الآية القرآنية نفسها المكتوبة على قبر الشيخ متولى الشعراوي، وهي من سورة "الأنبياء" في القرآن الكريم، وجاء فيها: "إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103)".

وقد توفي حسن يوسف عن عمر يناهز 90 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا سيظل راسخًا في تاريخ الفن المصري والعربي.