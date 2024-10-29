عارضة أزياء عالمية تعلن حملها من حبيبها بعمر 44 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت عارضة الأزياء العالمية جيزيل بوندشين، عن حملها بطفلها الأول من حبيبها المدرب الرياضي المحترف جواكيم فالنتي، رغم بلوغها 44 عاماً.

وقد كشفت المصادر الإعلامية أن جيزيل قد أبلغت إبني زوجها السابق توم برادي، بنيامين وفيفيان بالأخبار السارة، قبل أن يتم الكشف عنها عبر الإعلام، رغم مرور 13 عاماً على طلاقها من برادي.

كما أكدت المصادر أنها وحبيبها سعيدان بالخبر كثيراً، ويتطلعان إلى خلق بيئة سلمية ومحبة لجميع أفراد الأسرة.

كما أكدت المعلومات أنها أصبحت في أشهر متقدمة من الحمل، إلا أنها تحاول بشكل دائم إخفاء ملامح حملها، من خلال ملابسها وحقائب اليد.

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