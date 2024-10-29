شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنانة هلا السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة هلا السعيد ، وفاة والدها، ونشرت ستورى لها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام منذ قليل، لتعلن فيه خبر الوفاة، وكتبت "البقاء لله، وبشر الصابرين، أبى الحبيب في ذمة الله".



هلا السعيد

وسبق وشاركت هلا السعيد في مسلسل حدوتة منسية بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، دعاء حكم، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه.