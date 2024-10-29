شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صور تجمع حسن يوسف بـ أرملته شمس البارودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الفنان القدير حسن يوسف، منذ قليل، عن عمر ناهز الـ90 عاما، وستظل علاقته بزوجته ووالدة أبنائه النجمة الكبيرة المعتزلة شمس البارودى من أهم قصص الحب التى استمرت لـ52 عاما، وهى فترة زواج الثنائى.

تزوج حسن يوسف من شمس البارودى فى عام 1972 حتى وفاته، ولديه منها 4 أولاد، وهم ناريمان ومحمود وعمر والراحل عبد الله.

وكان قد كشف الراحل حسن يوسف في تصريحات صحفية من قبل أنه يعتبر زواجه من النجمة المعتزلة شمس البارودى نعمة.



حسن يوسف وزوجته شمس البارودى



حسن يوسف وشمس البارودى



النجم الراحل حسن يوسف وزوجته شمس البارودى

وكان الفنان الكبير أصابته حالة من الحزن والزهد بعد رحيل عبد الله أصغر أبنائه غرقاً فى يوليو 2023 فى الساحل الشمالى، وتدهورت حالته الصحية والنفسية.

وفى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قالت زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى التى صدمها رحيل حبيب عمرها فى أول تصريح لها بعد وفاته: "حبيبى كان أكرم وأحن الرجال، راح لحبيبه عبد الله وراح لرب كريم وحنون".

وكان الفنان الكبير يعانى من تأثير المرض والحزن خلال الفترة الأخيرة وحولت زوجته غرفته بالمنزل إلى غرفة رعاية مركزة وسهرت على رعايته، قائلة "ماحبتش يبعد عنى لحظة ".

وكانت شمس البارودى أعلنت، فى تصريح سابق لـ الخليج 365 اعتزال زوجها الفنان الكبير حسن يوسف الفن نهائيا وتفرغه للعبادة وصلة الرحم، بعد رحيل ابنهما.

وتابعت: "حسن زهد فى كل مباهج الدنيا وتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، وأصبحت أسعد أوقاته فى حين يقوم بصلة الرحم وزيارة أبنائه وأخوته وجميع عائلته"؛ مؤكدة أنه اتخذ هذا القرار بعد صدمة وفاة عبدالله أصغر أبنائهما الذى توفى العام الماضى فى حادث غرق بالساحل الشمالى.

واختتمت تصريحاتها "حبيبى زهد مباهج الدنيا منذ وفاة الغالى عبدالله وأسعد أوقاته الأن زيارات الأبناء والأهل ورفض عدة أعمال معلقا كفايه كده ربي يرحم ابننا ويخليلنا أخواته والخلوة مع الله تكفيني".