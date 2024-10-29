شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة شهيرة ناعية حسن يوسف: أسأل الله أن يتغمده برحمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة شهيرة على تقديم واجب العزاء فى وفاة الفنان الكبير الراحل حسن يوسف، الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز الـ90 عاماً، تاركا أرشيفا ضخما وكبيرا فى عالم السينما والدراما.

ونشرت شهيرة عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، بوست وكتبت "بنعى بمزيد من الألم الأخ والصديق الغالى الفنان الكبير حسن يوسف.. وأسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويرفع درجاته فى الجنة بأذنه وكرمه، وأشاطر الأحزان أختى وصديقتى الغالية شمس البارودى.. وأسأل الله أن يربط على قلبها ويصبرها على فراق حبيبها وزوجها التى لا ترى الحياة إلا بعينيه، وأسأل الله أن ينزل السكينة على قلوب أولاده ومحبيه ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلى العظيم".



بوست الفنانة شهيرة

كان كشف الفنان عمر حسن يوسف على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس عن موعد تشييع جنازة والده الفنان القدير حسن يوسف، الذى وافته المنية صباح اليوم، حيث قال "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره أنعي ببالغ الألم وفاة والدي وحبيبي الفنان حسن يوسف.. وسوف تشيع الجنازة من مسجد الشرطة عقب صلاة العصر، ولا نقول إلا ما يرضي الله.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء قراءة الفاتحة.. مكان المقابر مقابر طريق الواحات - السادس من أكتوبر.

توفى، منذ قليل، الفنان حسن يوسف وكان قد أعلن محمد يوسف، وفاة شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 90 عاما، حيث قال عبر حسابه على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".