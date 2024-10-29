شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا لـ الخليج 365: حسن يوسف صاحب بصمة فى عالم السينما وغيابه لا يعوض والان مع تفاصيل الخبر

قالت النجمة يسرا لـ الخليج 365 تعليقا على رحيل الفنان القدير حسن يوسف، إنها حزينة جدا على رحيله، مؤكدة أنه رجل له بصمة فى عالم السينما وتاريخ طويل لا ينسى وغيابه لا يعوض.

وأصافت يسرا أن حسن يوسف رحل بجسده لكنه سعيش بفنه وتاريخه الكبير فى عالم الفن، داعية الله أن يلهم أسرته الصبر ويدخله جناته.

وفى سياق متصل كشف الفنان عمر حسن يوسف على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس عن موعد تشييع جنازة والده الفنان القدير حسن يوسف، الذى وافته المنية صباح اليوم، حيث قال "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره أنعي ببالغ الألم وفاة والدي وحبيبي الفنان حسن يوسف.. وسوف تشيع الجنازة من مسجد الشرطة عقب صلاة العصر، ولا نقول إلا ما يرضي الله.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء قراءة الفاتحة.. مكان المقابر مقابر طريق الواحات - السادس من أكتوبر.

توفى، منذ قليل، الفنان حسن يوسف وكان قد أعلن محمد يوسف، وفاة شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 90 عاما، حيث قال عبر حسابه على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".