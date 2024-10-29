شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال ناعيا حسن يوسف: فقدنا قامة من زمن الفن الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح والقائم بأعمال رئيس البيت الفنى للمسرح الفنان القدير الراحل حسن يوسف، الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز الـ90 عاما.

وقال المخرج خالد جلال إننا فقدنا قامة فنية عظيمة، وفنانا من زمن الفن الجميل، استطاع بأسلوبه المميز أن يجد مكانة كبيرة فى قلوب المصريين والعرب جميعا، ندعو الله أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

أبرز أعمال الراحل حسن يوسف، بداية مشاركته فى فيلم "هدى" عام 1959 مع النجم الكبير عماد حمدى والنجمة لبنى عبد العزيز، وتجسيده دور "محمود"، ومن ثم مشاركته فى نساء وذئاب مع النجمة الكبيرة هند رستم عام 1960 وتجسيده لدور محسن، وفيلم فى بيتنا رجل بدور "محيى زاهر" عام 1960، ومشاركته فى فيلم الغجرية بدور "حسن" مع الكبير محمود المليجى وعبد السلام النابلسى عام 1961.

وفيلم "كلهم أولادى"، وفيلم "مذكرات تلميذة"، وفيلم "قاضي الغرام"، وفيلم التلميذة، وفيلم صراع مع الملائكة، وفيلم شفيقة القبطية، وفيلم الخطايا، وفيلم سر الغائب، وفيلم سلوي في مهب الريح، وفيلم على ضفاف النيل مع الكبيرة شادية عام 1963، وفيلم زقاق المدق، وفيلم سجين الليل، وفيلم الحسناء والطلبة، والشيطان الصغير، وأم العروسة، وفيلم شادية الجبلأ، وفيلم للرجال فقط، وفيلم المغامرة الكبرى مع الكبير فريد شوقي، وفيلم العزاب الثلاثة، وفيلم مدرس خصوصي، وسكون العاصفة، وصبيان وبنات، وباسم الحب، والمغامرون الثلاثة، وخان الخليلي، والثلاثة يحبونها.

كما شارك فى كل من فيلم الأصدقاء الثلاثة والحياة حلوة وتفاحة ادم، و3 لصوص، وشاطئ المرح، وشقة الطلبة، ورحلة شهر العسل، واسرار البنات، وشئ من العذاب، والحب والفلوس، والكدابين الثلاثة، وحياتي، واصعب جواز، ولست مستهترة، والحسناء واللص، ورحلة الحب، وشباب في محنة.

كما شارك في ليلة لا تنسي، وواحدة بعد واحدة ونص، وابنتي والذئب، والمجرم، وقصة الحي الغربي، والطيور المهاجرة، ووراء الحقيقة، والتفاحة والجمجمة، وعطشان يا صبايا، وكف وأربع أصابع، ومشاركته الكبيرة في مسلسل ليالي الحلمية وبوجي وطمطم، والشراع المكسور، ومشاركته الكبيرة في مسلسل إمام الدعاة عام 2002 بشخصية الشيخ الشعراوي، والامام النسائي، ومسلسل زهرة وأزواجها الخمسة، وكلمة سر عام 2016.